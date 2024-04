Técnico de saúde é encontrado sem vida dentro do apartamento, em Goiânia

Conhecido pelo trabalho no HUGO e Unimed, Felipe Martins teve a morte lamentada nas redes sociais

Isabella Valverde - 06 de abril de 2024

Felipe Martins Rocha trabalhava como técnico de enfermagem, em Goiânia. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O técnico de enfermagem, Felipe Martins Rocha, foi encontrado sem vida dentro do apartamento que residia, no Setor Aeroporto, em Goiânia. Diante da triste notícia, o Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO), publicou uma nota no Instagram, na manhã deste sábado (06), lamentando o fato.

O jovem era conhecido pelo trabalho prestado para o HUGO e para a Unimed, tendo a morte lamentada por amigos e conhecidos nas redes sociais.

“Grande perda para nós”, comentou um usuário na postagem realizada pelo hospital nas redes sociais.

“Meus sentimentos. Que o senhor Deus acolha a alma dele no Paraíso Celestial e conforte os corações em luto”, afirmou outro.

Uma publicação compartilhada por Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz – Hugo (@hugo.saudegoias)

O corpo da vítima foi encontrado na residência já em estado de decomposição. A causa da morte deve ser apontada em breve com o laudo do Instituto Médico Legal (IML).