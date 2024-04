6 carnes ideais para fazer hambúrguer caseiro (fica melhor que pedir no iFood)

Para os bons amantes desse caseiro e especial sanduba, preparamos uma listinha com alguns cortes que ficam sensacionais de experimentar

Magno Oliver - 05 de abril de 2024

Todo mundo curte comer um hambúrguer com muito molho e aquele refrigerante gelado, com batata frita acompanhando, não é mesmo?

E um hambúrguer caseiro, então? Assim, esse queridinho se tornou uma escolha popular no Brasil devido à sua versatilidade de preparo e sabor deliciosos.

Dessa forma, é feito com ingredientes frescos e possivelmente temperado a gosto e desejo de cada um. Essa preciosidade gastronômica proporciona uma experiência personalizada e caseira inexplicáveis.

Além disso, sua preparação simples e a possibilidade de adaptação aos gostos individuais deixam essa comida uma opção preferida em reuniões de amigos e churrascos.

Para os bons amantes desse caseiro sanduba, preparamos uma listinha com algumas carnes que ficam sensacionais para a versão hambúrguer. caseiro

6 carnes ideais para fazer hambúrguer caseiro (fica melhor que pedir no iFood)

1. Carne de gado angus

Conhecida por sua suculência e sabor intenso, a carne de gado Angus é uma excelente opção para hambúrgueres. Assim, ela possui uma quantidade ideal de marmoreio, que contribui para manter o preparo suculento e saboroso do caseirinho. Com bom molho e aquele bacon no ponto, seu sanduíche fica sucesso.

2. Carne de cupim bovino

Com um sabor diferenciado e levemente macio, a carne de cupim adiciona um toque de sofisticação aos hambúrgueres. Dessa forma, é uma ótima opção para quem busca algo diferente e mais gourmet. Peça para moer um pedaço da peça no açougue e prepare na sua casa.

3. Carne de porco

Sim, a carne de porco também fica sensacional em um hambúrguer. Ela tem versatilidade e pode estar presente no preparo do seu caseirinho. O corte é suculento, tem pequenos toques de gordura e pode ser combinado com diversos temperos e condimentos para criar hambúrgueres únicos.

4. Carne de frango

Agora, para uma opção mais leve e saudável, a carne de frango é uma escolha bem acertada. É importante usar carne moída de peito de frango para garantir que o hambúrguer fique gostoso e macio. Não esqueça o alface e o molho.

5. Carne de peru

Bem parecida com a carne de frango, a carne de peru é uma alternativa mais magra para quem busca reduzir o consumo de gordura. Assim, para quem achava que ela só aparecia no Natal, se enganou. A ave é leve e suculenta, e pode ser moída e temperada a seu gosto para criar hambúrgueres magníficos.

6. Carne de picanha moída com bacon

Por fim, essa aqui vai se tornar 10 de 10 das suas preferências. A picanha já tem um sabor rico e marcante, a carne de bacon é uma escolha menos comum, mas igualmente deliciosa, para hambúrgueres. Moídas e juntas em um só preparo, se transformam em um hambúrguer suculento e cheio de sabor. Vale à pena real fazer em casa.

