Conheça o chá natural que ajuda a dormir bem e reduz a ansiedade

A ansiedade tem tirado sua paz e o seu sono na cama, durante a semana? Calma que essa bebida quentinha vai te ajudar a sentir melhor

Magno Oliver - 31 de março de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube)

De acordo com uma pesquisa divulgada em 2017, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é um dos líderes no mundo em prevalência de transtornos de ansiedade.

Já os registros científicos da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde), trazem que o número de pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade ultrapassa os 58 milhões.

Esse fator é um ponto que atrapalha bastante na qualidade de sono dos brasileiros. Mas, pensando nisso, vamos te trazer uma ajudinha.

Conheça o chá natural que ajuda a dormir bem e reduz a ansiedade

O canal no Youtube @fazendoemcasa trouxe uma receitinha muito simples e tranquila para te ajudar com sua ansiedade e dormir com mais tranquilidade.

Trata-se de um chá de alface com camomila que vão proporcionar uma boa noite de sono. A indicação é consumir a bebida trinta minutos antes de deitar.

Como fazer o chá?

Pegue três folhas frescas de alface, corte elas e coloque em um recipiente com vidro. Em seguida, coloque uma colher de sopa de sachê de chá de camomila.

Logo após, deixe a infusão de cinco a dez minutos em água fervente. Coe e sirva.

A dica é não adoçar a mistura para não tirar as propriedades do chá. A recomendação é uma xícara de chá 30 minutos antes de ir de caminha.

Confira o vídeo completo:

Tomem nota, leitores!

Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista na área antes de começar qualquer tipo de tratamento.

E aí, você curtiu esse conteúdo? O que achou da matéria que exibimos agora? Então, leia essas outras matérias aqui disponíveis logo abaixo também e surpreenda-se:

Jovem ganha R$ 2 milhões na loteria e chama atenção de cidade após ser acometido por tragédia

Sofrendo por não conseguir encontrar emprego, jovem ganha da mãe o que trabalho nenhum poderia dar para ela

Essas moedas dão direto a até R$ 3.250 e muitos que têm elas não sabiam

Portanto, siga o Portal 6 no Instagram: No @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo digital, em tempo real para você!