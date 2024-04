Mãe e pai descobrem, depois de 4 anos, que o nome do filho estava errado

O que era para ser um simples encontro de familiares, acabou se tornando uma briga entre parentes e tomou proporções enormes

Magno Oliver - 08 de abril de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/ Veronica Panciuc)

Escolher o nome do bebê de um casal pode ser simples para algumas pessoas, enquanto que para outras pode ser tarefa nada fácil e pode até gerar problemas.

Assim, o ato de uma simples pronúncia feita de forma errada foi o motivo de uma briga entre um casal que acabou gerando um desentendimento familiar de grandes proporções.

De acordo com o relato de uma usuária do Reddit, essa foi uma situação enfrentada pelo primo e sua esposa.

Uma mulher irlandesa, de 23 anos, com perfil anônimo revelou que um casal de parentes que batizou o filho com um nome irlandês discutiram feio quando foi informado a eles que a pronúncia do nome estava errada há cerca de 04 anos.

“Estou atualmente na Inglaterra, frequentando a universidade, e também sou mãe de um filho de três anos. Liam e eu estamos a aproximadamente uma hora de distância um do outro e sempre quisemos nos encontrar. No Natal passado, durante uma conversa, Liam sugeriu que nos encontrássemos quando ele e sua esposa levassem Oisin ao parque. Eles propuseram que meu filho e eu os encontrássemos lá.”, diz ela no início da publicação.

“Eu conheço Liam desde que éramos crianças e adolescentes, embora tenhamos nos encontrado apenas algumas vezes. Desde que Oisin nasceu, nossa comunicação tem sido principalmente por mensagens de texto, então nunca ouvi Liam pronunciar o nome de Oisin em voz alta. Quando mencionei o nome, presumi que fosse ‘Oisin’. Liam questionou por que eu disse isso dessa maneira e perguntei o que ele queria dizer. Ele explicou que o nome é pronunciado como ‘oi sin’, semelhante ao molho hoisin, mas sem o ‘h’. Tentei não me deixar abalar por isso, apresentei meu filho e permiti que as crianças brincassem juntas.”, continuou no relato.

“Em seguida, a esposa de Liam perguntou sobre o nome do meu filho, que também é de origem irlandesa, e eu contei a ela. Liam brincou que, com todo o meu conhecimento sobre nomes irlandeses, foi surpreendente que eu tenha pronunciado tão mal o nome de seu filho. Respondi que não era eu quem estava pronunciando errado.”, disse ela.

“O casal então pediu para eu explicar o que queria dizer, e eu compartilhei como a língua irlandesa pode confundir as pessoas e expliquei a pronúncia correta. Mais tarde naquela noite, recebi uma ligação dos pais de Liam perguntando por que eu havia dito a eles que estavam pronunciando o nome errado e que ‘oi sin’ era a pronúncia correta.”, continuou explicando.

“Eu argumentei que isso não é verdade. Eles insistiram que, como viveram na Irlanda até os 18 anos, não poderiam estar errados na pronúncia. Durante essa discussão, recebi uma mensagem de Liam, dizendo que eu estava deixando sua esposa muito chateada, pois ela agora acredita que eles têm chamado o filho pelo nome errado ao longo da vida e que ela amava o nome antes mesmo de me conhecer.”, esclareceu.

“A família toda rotulou ela de ‘idiota’ e a aconselhou a se desculpar. No entanto, ela discorda, pois acredita que não cabe a ela corrigi-los em nome do próprio filho.”, finalizou a postagem.

Em seguida, o post gerou centenas de comentários abaixo do desabafo. “O irlandês é uma língua completamente diferente, com regras totalmente diferentes do inglês. Não entendo por que isso é tão difícil para as pessoas entenderem ou aprenderem a pronunciar.”, disse um seguidor.

“Sou americano e fico surpreso com o número de pessoas aqui que usam diferentes grafias e pronúncias. Concordo que ela estava certa em reagir dessa forma na primeira reunião, desde que fosse com respeito.”, completou outro usuário.

Confira a postagem completa no Reddit

