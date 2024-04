A técnica para fazer o presunto e a muçarela durar mais tempo na geladeira

Dupla de ingredientes é deliciosa, mas tem um prazo de validade muito pequeno. Mas essa dica vai te salvar

Gabriella Licia - 09 de abril de 2024

Presunto e muçarela. (Foto: Reprodução/Captura via Youtube)

Não é novidade que o presunto e a muçarela são um par incrível em várias receitas do dia a dia. É uma combinação que realmente ganha o coração de quase todo mundo, mas já se perguntou como preservar esses produtos para que durem mais?

Uma das maiores problemáticas dos dois ingredientes é que, apesar de fundamentais na cozinha, são itens que não têm uma vida útil muito longa na geladeira e podem acabar estragando mais cedo do que gostaríamos.

Entretanto, há alguns segredinhos para evitar o desperdício dessa dupla em diversas receitas, e talvez você não esteja ciente disso ainda.

Para facilitar a sua vida, elencamos abaixo algumas dicas simples e práticas que podem ajudar a conservar o presunto e a muçarela na geladeira por mais tempo. Assim, você não encontrará os ingredientes com aquele líquido ruim e o cheiro forte.

Veja só!

A técnica para fazer o presunto e muçarela durar mais tempo na geladeira:

Para acabar com os desperdícios, a primeira regra indiscutível é não comprar grandes quantidades, a menos que tenha 100% de certeza de que poderá consumir tudo rapidamente. Se você é uma pessoa que vive sozinho, por exemplo, opte por porções menores.

Agora, a dica principal para fazer o presunto e a muçarela durar mais é: tenha dois recipientes com tampas bem vedadas (que impeçam a entrada de ar externo e a contaminação dos alimentos) em mãos.

Dentro do vasilhame, coloque uma folha de papel toalha ou guardanapo na parte inferior. Forre bem e depois coloque as fatias dobradas dos dois itens, de forma com que fique uma por cima da outra.

O papel irá absorver o líquido normalmente liberado, que é um dos principais fatores que reduzem a vida útil desses produtos. Gostou da dica? Confira o vídeo abaixo para não ficar com nenhuma dúvida.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias em tempo real!