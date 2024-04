Bebê corre risco de morte após ser internado em Goiânia com sinais de espancamento

Vítima, de apenas 1 ano, foi levada pela mãe até unidade de saúde com fraturas na cabeça e lesões por todo o corpo

Augusto Araújo - 09 de abril de 2024

Criança foi internada no Hugol, em Goiânia, com sinais de espancamento. (Montagem: Reprodução)

Um bebê, de apenas um ano de idade, foi internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), em Goiânia, e está correndo risco de morte, após apresentar sinais de espancamento.

O caso teve início na noite desta terça-feira (08), em uma unidade de saúde em Quirinópolis, município na região Sul de Goiás.

A criança foi levada pela mãe, de 23 anos, já desacordada e apresentando indícios de ter sofrido maus tratos.

Isso porque ela estava com hematomas nos braços e pernas, com marcas de mordidas por todo o corpo. Foram encontradas lesões até mesmo na cabeça, com a suspeita de uma fratura na região.

A jovem alegou que o bebê tinha ficado daquele jeito após cair sozinho e se machucar. Além disso, ela afirmou que as mordidas teriam sido feitas pelo filho mais velho, de 05 anos, visto que eles dormiam juntos.

Diante do estado gravíssimo, o garotinho acabou sendo transferido para o HUGOL para que pudesse receber atendimento especializado.

O Conselho Tutelar, assim como a Guarda Civil Municipal (GCM), foram acionados no hospital em Quirinópolis, para a realização dos devidos procedimentos legais.

Contudo, no momento da chegada da GCM, o padrasto da criança, de 21 anos, teria fugido do local, sem prestar depoimento sobre o ocorrido.

O caso foi entregue para a Polícia Civil (PC), que dará continuidade às investigações.