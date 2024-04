Policiais se passam por alunos de academia para prender personal que deixou adolescente cego

Homem, de 35 anos, teria se enfurecido com brincadeira de vítimas e as agredido sem chances de defesa

Augusto Araújo - 09 de abril de 2024

Policiais civis prenderam personal trainer utilizando vestimentas esportivas. (Foto: Divulgação/PC)

A Polícia Civil (PC) prendeu um personal trainer, de 35 anos, sob a suspeita de ter tentado matar dois adolescentes, sendo que um deles até perdeu a visão de um olho após as agressões.

O caso ocorreu em Planaltina, cidade no Entorno do Distrito Federal (DF), no dia 04 de fevereiro, mas a prisão só aconteceu nesta segunda-feira (08).

Na ocasião, chamou a atenção o fato de os investigadores terem cumprido o mandado de prisão se disfarçando com roupas de academia, realizando a prisão no ambiente de trabalho do suspeito, na Asa Sul (DF).

Conforme as investigações, as duas vítimas – de 14 e 15 anos – estavam em um carro, quando decidiram fazer uma brincadeira com o homem, dando um tapa no cotovelo direito dele.

Enfurecido, o suposto autor teria encontrado um local para se esconder e esperou o veículo passar por ele novamente.

Assim, que viu o automóvel, o suspeito teria pego um pedaço de concreto e jogado contra o rosto do condutor do veículo. Com a força do impacto, a vítima teve múltiplas fraturas no rosto e perdeu a visão do olho direito.

Além disso, o motorista ainda ficou desacordado e colidiu o carro em um ponto de mototáxi, o que ocasionou ferimentos no outro adolescente, que estava no banco de passageiro.

Diante dos fatos, o personal trainer responderá por duas tentativas de homicídio, qualificadas por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Ainda segundo os autos, após o ocorrido, o homem ainda teria ido à casa do advogado de um dos adolescentes e feito ameaças, dizendo que “eles iriam se acertar”.