Vídeo mostra momento em que idoso é atingido e morto por carreta, em Goiânia

Motorista acionou socorro assim que percebeu a colisão, mas vítima não sobreviveu

Samuel Leão - 11 de abril de 2024

Acidente entre carreta e moto mata idoso, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Ao realizar uma rotatória, na Avenida Anhanguera, em Goiânia, um idoso que trafegava em uma motocicleta foi atingido por uma carreta e morreu ainda no local. O acidente aconteceu no começo da tarde desta quarta-feira (11), no bairro Capuava.

Por volta das 12h, o motociclista, de 72 anos, parou para esperar o momento de passagem na rotatória, vindo da Avenida Inhumas. Atrás dele, vinha uma carreta branca.

O veículo, de modelo Scania, era conduzido por um homem de 46 anos, que não avistou o idoso e acabou acertando a moto, de modelo Honda. Ao cair no chão, a vítima acabou sendo atropelada.

Ao sentir o impacto, o motorista da carreta parou e desceu para verificar o que era, descobrindo o ferido. No mesmo momento, ele acionou o Corpo de Bombeiros.

Apesar de comparecer ao local para prestar o resgate, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na pista. Na sequência, a Polícia Militar (PM) esteve presente.

Foi realizado o teste do bafômetro, constatando que o condutor não havia ingerido bebidas alcoólicas antes da ocorrência. A perícia foi realizada e o Instituto Médico Legal (IML) acionado para recolher o corpo.