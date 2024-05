Quem é Adriana Accorsi, que vai disputar para prefeita de Goiânia nas Eleições 2024

Representante do PT na capital, deputada já possui uma certa familiaridade com ramo político e vida pública

Gabriella Pinheiro - 16 de maio de 2024

Delegada Adriana Accorsi (Foto: Reprodução/Alego)

Na disputa para as eleições municipais à Prefeitura de Goiânia em 2024, a deputada federal Adriana Accorsi, de 51 anos, aparece como o nome para representar o Partido dos Trabalhadores (PT) na capital.

Quem é Adriana Accorsi, que vai disputar para prefeita de Goiânia nas Eleições 2024

Oficializada como pré-candidata pela sigla, durante um evento feito em 27 de outubro de 2023, a goiana é natural de Itapuranga, no interior do estado, e já possui uma certa familiaridade com o ramo político.

Isso porque o pai da deputada, Darci Accorsi, que faleceu em 2014 vítima de um câncer na coluna, foi prefeito da capital e um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores em Goiás.

Graduada em Direito pela Universidade Federal de Goiás (UFG), a política é conhecida por ter participado ativamente em lutas do movimento estudantil e se tornou especialista em Segurança Pública e Ciências Criminais.

Em 2003, ela ocupou o cargo de delegada titular da delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente investigando casos de pedofilia, homicídios e exploração sexual de crianças e jovens.

Já em 2011, ela se tornou Superintendente de Direitos Humanos da Secretaria da Segurança Pública de Goiás (SSP­GO), onde acompanhou as investigações referente a grupos de extermínio suspeitos de serem responsáveis por centenas de assassinatos e dezenas de desaparecimentos.

No mesmo ano, em dezembro, ela passou a ocupar o cargo máximo na Polícia Civil (PC) de Delegada-Geral, sendo a primeira mulher a assumir o posto no estado.

A pedido do ex-prefeito Paulo Garcia, ela foi convidada a se tornar Secretária Municipal de Defesa Social, em 2013.

Em 2014, Adriana Accorsi foi eleita deputada estadual pelo PT e foi reeleita novamente em 2018 para um segundo mandato. Já em 2022, ela foi eleita deputada federal, sendo a 6º mais votada no estado.

A parlamentar atualmente é vice-líder do bloco do governo na Câmara e uma das principais articuladoras do estado de Goiás com o Governo Federal.