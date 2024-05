Prefeitura de Goiás abre processo seletivo com 100 vagas imediatas

Cargo exige a escolaridade mínima de ensino médio completo, além de ser voltado para candidatos com mais de 18 anos

Samuel Leão - 20 de maio de 2024

Rio Verde, a 4ª maior economia do estado (Foto: Reprodução/Tecnoshow)

Um novo processo seletivo, anunciado pela Prefeitura de Rio Verde, ofertou 100 vagas para auxiliares de apoio da educação especial, para contratação por tempo indeterminado. As inscrições vão desta segunda-feira (20) até quinta (24).

Os profissionais terão remuneração de R$ 1.828,78 ao mês, também com vale-alimentação de R$ 300 e carga horária de 200 horas mensais. Vale ressaltar que o certame conta com 10 vagas para pessoas com deficiência (PcD).

O cargo exige a escolaridade mínima de ensino médio completo, além de ser voltado para candidatos com mais de 18 anos. O prazo de validade da seleção, inicialmente, será de 1 ano, com a possibilidade de renovação por igual período.

A seleção terá como critérios de desempate a maior idade, seguida pelo maior tempo de experiência na área de atuação e, por fim, a maior nota na contagem de títulos. Caso o empate persista, a decisão ocorrerá por sorteio.

Os selecionados também irão passar pelo exame admissional, para comprovar a aptidão para a função. O resultado final da seleção deverá ser divulgado no dia 06 de junho.

Para mais informações, é possível entrar em contato através dos telefones (64) 3602-8022, (64) 98152-0484 ou pelo email [email protected]. O edital pode ser acessado neste link.