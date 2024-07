Com 1 mil vagas abertas, Bluefit também seleciona profissionais em Goiânia, Aparecida e Anápolis

Dentre os benefícios estão assistência odontológica, isenção da taxa de personal, vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, convênio com faculdades e SESC

Thiago Alonso - 12 de julho de 2024

Unidade da Bluefit em Anápolis. (Foto: Divulgação)

A rede de academias Bluefit divulgou a abertura de mais de 1 mil vagas, sendo que 18 destas são destinadas às cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis, respectivamente.

As oportunidades contemplam profissionais de nível médio e superior. Dentre estes, estão inclusos estagiários que estejam cursando graduação em Educação Física.

Ao todo, os contratados terão acesso a diversos benefícios, dentre eles assistência odontológica, isenção da taxa de personal, vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, convênio com faculdades e convênio com o SESC, além de plano VIP Gold e companhante VIP, com livre acesso entre as academias.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o perfil do Gupy da empresa. É necessário realizar um cadastro prévio na plataforma para se candidatar.

Dentre os processos de avaliação, serão realizadas duas entrevistas, sendo uma etapa com o setor de recrutamento e uma posterior, com o gestor de cada unidade.

Confira todas as vagas disponíveis:

Goiânia

Estagiário(a) de Musculação e Ginástica — Unidade Alto da Glória

Estagiário(a) de Musculação e Ginástica — Unidade Estação da Moda

Líder de Unidade — Unidade Goiânia

Professor(a) de Artes Marciais (Muay Thai e Jiu Jitsu) — Unidade Estação da Moda (Temporário)

Professor(a) de Musculação — Unidade Alto Bueno

Professor(a) de Musculação — Unidade Alto da Glória

Professor(a) de Musculação — Unidade Av 85

Professor(a) de Musculação — Unidade Av Milão Madrugada

Promotor de Vendas e Atendimento — Unidade Av 85

Promotor de Vendas e Atendimento — Unidade Avenida Milão

Promotor de Vendas e Atendimento — Unidade Setor Coimbra

Supervisor de Unidade I — Unidade Goiânia

Aparecida de Goiânia

Estagiário(a) de Musculação e Ginástica — Unidade Avenida Rio Verde

Líder de Unidade — Unidade Anápolis Boa Vista

Professor(a) de Musculação — Unidade Avenida Rio Verde

Anápolis