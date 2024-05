Namorada espancada por fisiculturista morre após 10 dias em coma, na UTI

Vítima apresentava diversas lesões pelo corpo e que são incompatíveis com história do suspeito, afirma PC

Davi Galvão - 21 de maio de 2024

Marcele Luise faleceu após ter sido espancada pelo companheiro, que é fisiculturista. (Foto: Redes Sociais)

Marcele Luise, de 31 anos, que foi espancada pelo companheiro e fisiculturista Igor Porto Galvão, segundo a Polícia Civl (PC), faleceu na noite desta segunda-feira (20), em Aparecida de Goiânia.

Ela estava em coma em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o dia 10 deste mês, quando o agressor a levou até o centro médico, alegando que ela havia caído, em casa.

Igor foi preso por agentes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), ainda na última sexta-feira (17), após os profissionais do hospital alertarem às autoridades, dadas as incongruências entre as lesões de Marcele e a história apresentada pelo namorado.

Conforme confirmado pela PC, a mulher apresentava traumatismo craniano no lado direito, esquerdo e base do crânio, oito costelas quebradas, clavícula fraturada, escoriações pelas coxas, boca e olhos, incompatíveis com uma simples queda.

Segundo dados da Deam, Igor já tinha passagens pela Lei Maria da Penha, praticados contra a atual e também contra uma ex-namorada, resultando em um inquérito por lesão corporal.

A equipe policial ainda procedeu diligências na residência do autor, ouviu testemunhas, solicitou perícias e exame de corpo de delito na vítima. O fisiculturista segue em prisão preventiva.