Harvard tem mais de 160 opções de cursos online e gratuitos que podem ser feitos por brasileiros

Estude em uma das melhores universidades do mundo sem sair de casa

Pedro Ribeiro - 22 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/Pexels)

Já pensou em adicionar ao seu currículo o nome de uma das instituições de ensino mais respeitadas do mundo? Pois bem, agora você pode!

A Universidade de Harvard está oferecendo cursos online, e o melhor, totalmente gratuitos. No total, são mais de 160 capacitações disponíveis na plataforma, e são para diversas áreas do conhecimento.

Além disso, para você que não fala inglês e pode ter algum receio de realizar o curso, não se preocupe! Apesar da maioria das aulas ser em inglês ou espanhol, algumas contam com legendas em português.

Todos os cursos estão disponíveis na plataforma da Universidade, HarvardX. São mais de 10 áreas do conhecimento diferentes, confira:

Artes e Design.

Ciência da Computação;

Ciência de Dados;

Ciência e Engenharia;

Ciências Sociais;

Desenvolvimento Educacional e Organizacional;

Humanidades;

Matemática e Análise de Dados;

Medicina e Saúde Pública;

Negócios e Administração;

Programação.

Quem pode fazer?

Esses cursos online são acessíveis a estudantes de todo o mundo. A ideia da Universidade é democratizar o acesso ao ensino de alta qualidade, independentemente de limitações financeiras ou geográficas.

Embora a maioria não tenha pré-requisitos, alguns podem requerer conhecimentos básicos para que sejam melhor aproveitado. E é bom ressaltar: apesar de serem gratuitos, aqueles que desejam obter um certificado de conclusão precisam pagar uma taxa, que é opcional.

Para se inscrever, basta acessar a plataforma, escolher o curso que quiser e preencher alguns formulários com informações pessoais.

Antes de fazer sua inscrição, leia cuidadosamente as informações sobre o curso que deseja realizar. As capacitações são estruturados no formato “self-paced”, isto é, você pode ditar o ritmo dos seus estudos.

Para você que se interessou, confira a lista completa aqui.

Os cursos online da Universidade de Harvard são uma excelente opção para quem quer aprimorar os seus conhecimentos e ainda de quebra praticar o inglês.

