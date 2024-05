Homem recorre ao presídio para denunciar esfaqueamento brutal no meio da rua

Após os devidos esclarecimentos, um suspeito foi preso em flagrante pela polícia

Da Redação - 22 de maio de 2024

Suspeito foi encontrado enquanto tentava fugir. (Foto: Reprodução)

Um homem, assustado, se dirigiu até um presídio, em Alexânia, cidade no Entorno do Distrito Federal (DF), na tarde desta quarta-feira (22), para denunciar um caso que ele teria visto acontecendo a poucos metros dali.

Se trata de um esfaqueamento, que ocorreu no meio da rua, no qual uma mulher, de 36 anos, foi golpeada até a morte.

Após o alerta da testemunha, uma equipe se dirigiu até o local, onde encontraram a vítima no chão, já sem vida e com bastante sangue na região do tórax.

Logo, patrulhas começaram a procurar o suposto autor na região, visto que o acidente teria acabado de acontecer e ele poderia estar por perto.

Logo, o suspeito foi encontrado nas proximidades segurando uma faca, que teria sido usada para cometer o crime.

Deste modo, o homem, de 48 anos, foi preso em flagrante, sendo levado para um posto de saúde e posteriormente encaminhado para a Unidade Prisional de Alexânia, lugar onde teria ocorrido a denúncia preliminar.

O caso seguirá em investigação pelas autoridades competentes.