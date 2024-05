6 manias silenciosas que fazem você ser odiado no trabalho (a última muitos têm)

Alguns desses comportamentos parecem inofensivos, mas acabam irritando os colegas

Ruan Monyel - 23 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/Agência Brasil/Tânia Rêgo)

No mundo empresarial, a convivência harmoniosa com os colegas é essencial, mas, cá entre nós, sempre tem alguém que é odiado no trabalho devido a atitudes, no mínimo, irritantes.

Alguns desses comportamentos podem passar despercebidos por quem os comete, mas não pelos demais, gerando desconforto entre os companheiros de trabalho.

E pasme: algumas dessas manias são tão comuns que também podem ser cometidas por você. Ficou curioso? Leia até o fim e descubra quais comportamentos podem gerar ódio nos colegas.

1. Falta de atenção

Uma das manias mais irritantes no ambiente de trabalho é a falta de atenção durante conversas ou reuniões, seja por ficar mexendo no celular ou fofocando com um colega.

Além de prejudicar diretamente o rendimento de toda a equipe, as pessoas interpretam essa atitude como falta de interesse e acabam tendo ranço de quem a pratica.

2. Desorganização

Manter o espaço físico da empresa organizado é tão importante quanto cuidar da própria higiene; afinal, trabalhar em um local limpo melhora o rendimento da equipe.

Aquele funcionário que não preza pela limpeza, principalmente dos espaços comuns, tende a ser odiado no trabalho.

3. Ser barulhento

Sejamos sinceros, fazer muito barulho ou até mesmo falar alto estressa qualquer pessoa, inclusive fora do ambiente profissional.

Além de incomodar os colegas, ser barulhento atrapalha a concentração e o rendimento dos demais, fazendo com que eles tenham um certo rancor de você.

4. Interromper os outros

Embora expor uma opinião relevante seja enriquecedor, fazer interrupções enquanto alguém está falando vai transformá-lo no indivíduo odiado no trabalho.

Essa mania não só demonstra uma total falta de respeito, mas também gera um clima ruim entre os colegas. O melhor é esperar a hora certa de falar.

5. Atrasos sem motivo

A falta de pontualidade é uma das manias que mais afetam o trabalho coletivo; afinal, ser pontual é uma forma de demonstrar comprometimento.

Chegar atrasado a reuniões, perder prazos ou atrasar no horário habitual, além de pegar mal para o colaborador, também demonstra desrespeito pelo tempo dos outros.

6. Reclamar o tempo todo

Por fim, é natural não estar 100% contente com as coisas no trabalho, mas manter uma postura negativa e reclamar sobre tudo vai fazer com que os outros te odeiem.

Essa atitude pessimista não só afeta o rendimento e a união da equipe, mas também pode criar um ambiente empresarial completamente tóxico.

