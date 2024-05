6 sinais de que seu corpo e mente estão tomados pelo estresse

É preciso se atentar, pois a doença pode agravar para outras complicações

Magno Oliver - 25 de maio de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Bruna Carvalho TV)

De acordo com o relatório People at Work2023: A Global Workforce View, do ADP Research Institute, o nível de estresse no Brasil é um dos mais altos do mundo.

Segundo a pesquisa, no Brasil, cerca de 67% dos trabalhadores são influenciados negativamente no trabalho por conta do estresse.

Dessa forma, para te ajudar a identificar as possíveis fontes do problema, existem alguns sinais indicativos de que a sua vida está acometida por este mal do século.

1. Bruxismo – ranger frequente dos dentes

Estresse é um fator constante que desencadeia casos de bruxismo. Assim, ele se caracteriza como o ranger de dentes durante o sono e até mesmo durante o dia, comportamentos relacionados ao estresse crônico. O ato causa fortes dores de cabeça, desgaste da estrutura dentária e dores na mandíbula.

2. Problemas de desequilíbrio no sono

O estresse também afeta fortemente o fator de equilíbrio do seu sono. Assim, as tensões frequentes por altos níveis de estresse causam insônia, quadro que impacta negativamente a qualidade de vida e outros riscos de doenças.

3. Problemas de concentração e memória

A dificuldade de concentração e fortes lapsos de memória podem ser sintomáticos de um prolongado episódio de estresse. O cortisol gerado em alta quantidade afeta negativamente a área do cérebro responsável pela formação de novas memórias, o hipocampo.

4. Baixa na libido

Até mesmo na sua vida sexual o estresse afeta de forma estrondosa. Um dos efeitos menos discutidos, mas observados pela ciência é o da redução da libido. Ele destrói a produção de hormônios sexuais e da excitação.

5. Falta de apetite e problemas de digestão

O problema mental do estresse também afeta toda a estrutura do seu físico. Assim, os hábitos alimentares também acabam sendo afetados por ele. Problemas na digestão de comidas, falta de apetite, o comportamento alimentar muda e as consequências são desastrosas para o organismo. Aquela gostosa feijoada que você gostava aos finais de semana, de repente não faz sentido mais porque a sua fome simplesmente foi de arrasta para cima.

6. Doenças inflamatórias intestinais

Por fim, segundo dados da Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn, o estresse é uma das incidências de aumento nos casos de doenças intestinais no Brasil. Essas enfermidades acometem adultos e jovens entre 15 a 40 anos de idade. O segundo pico vem entre os 60 e 70 anos.

Aviso:

Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Dessa forma, em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

