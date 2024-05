Motociclista morre em gravíssimo acidente envolvendo moto de luxo e caminhão próximo a Pirenópolis

Da Redação - 26 de maio de 2024

Vítima não resistiu a gravidade do acidente e morreu no local. (Foto: Reprodução)

No final da manhã deste domingo (26), um gravíssimo acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta resultou na moto do piloto da moto, de 43 anos. A tragédia aconteceu no trevo da GO-338, entre Pirenópolis e Abadiânia.

Informações preliminares apontam que o motociclista teria colidido contra um veículo de grande porte, mas ainda há informações sobre toda a dinâmica do acidente.

Logo que o acidente ocorreu, a Polícia Militar (PM) foi acionada, ficando no local dos fatos até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que assumiu a ocorrência.

Imagens registradas na cena mostram um cenário desolador, com o corpo da vítima caído no meio da rodovia, além da motocicleta Ducati/Panigale V4 completamente destruída – ficando embaixo do veículo de grande porte, um Ford Cargo.

Mais informações a qualquer momento.