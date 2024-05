6 frases que uma pessoa que quer te pegar começa a dizer discretamente

Elas podem ser sutis, mas podem indicar um interesse romântico que você não está enxergando bem

Magno Oliver - 29 de maio de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/cottonbro studio)

Existem algumas frases que uma pessoa que quer te pegar e está focada em você, começa a dizer sutilmente e muitas vezes não se percebe.

A escolha das frases certas podem transformar uma aventura, em um relacionamento duradouro e feliz com a pessoa que você mais está com interesse declarado.

Quando se tem interesse, o agir é discreto e sorrateiro.

Pensando nisso, descubra algumas frases certeiras para dizer a quem está na mira de ser crush.

1. “Estou aqui para te apoiar em tudo que precisar”

Um apoio discreto desmonta qualquer coração, não é mesmo? Assim, ao oferecer apoio e disponibilidade para ajudar nas dificuldades, você cria confiança entre a pessoa desejada.

2. “Se caso você precisar de um ombro para qualquer tipo de apoio, o meu está aqui disponível”

Essa além de discreta te deixa na curiosidade de saber até onde a pessoa vai na intenção com você, não é mesmo? Assim, ela demonstra mistério, porém com bastante intencionalidade declarada. Uma linha tênue entre interesse e respeito com o seu tempo.

3. “Quando estou com você, me sinto muito bem, não sei explicar”

Essa frase além de desmontar o coração mais armado possível, também sugere que a pessoa aprecia sua companhia e se sente bem ao seu lado. Assim, isso pode acabar sendo um sinal forte de interesse romântico em você.

4. “Não consigo parar de pensar em você”

Além de afetuosa, mostrar que alguém está com você nos pensamentos dela e isso é uma forma carinhosa e sutil de expressar interesse. Sem contar que demonstra tentativa de criar uma conexão emocional para além de amizade.

5. “Eu amo a nossa conexão”

Essa aqui abala o mais gelado e difícil dos corações solteiros a fim de alguém, não é mesmo? Expressar sentimentos de gratidão pela conexão estabelecida mexe com a emoção de um ser humano. Isso cria um ambiente positivo e repleto de carinho, que são a base para um possível relacionamento.

6. “Conhecer você um pouco mais é tudo que eu mais queria”

Por fim, mostrar interesse na vida e nas profundidades sentimentais da pessoa por quem você está com interesse é fundamental para alcançar uma boa relação amorosa. Geralmente ela demonstra curiosidade por sua vida e você não apenas fortalece a intimidade, mas também incentiva o desejo mútuo de se conhecerem melhor.

