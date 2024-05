Preso pré-candidato a vereador que tentou matar ex-namorada dentro de salão de beleza

Samuel Leão - 29 de maio de 2024

Pré-candidato à vereador é preso em Goituba. (Foto: Reprodução)

O pré-candidato a vereador por Goiatuba, Gleniton Lopes, de 34 anos, foi preso no final da tarde desta terça-feira (28) sob a acusação de ter tentado matar a tiros a própria ex-namorada, dentro de um salão de beleza. Na ocasião, ele entrou no estabelecimento e atirou nas costas da jovem.

Identificada como Dyullya Rodrigues, de 19 anos, a vítima foi socorrida em estado grave, sendo transferida para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde permanece internada sob observação.

O suspeito, que é empresário e gere uma mercearia, se entregou na companhia de um advogado e ficou em silêncio durante o interrogatório, sendo posteriormente levado para o presídio. A arma utilizada no crime, um revólver de calibre 38, também foi apreendida.

Ele e a vítima tiveram um relacionamento que durou dois anos e meio, e que teria sido encerrado pela jovem recentemente.

Informações preliminares dão conta de que ele já havia sido, inclusive, denunciado por agressão pela ex-namorada, na semana anterior. Mesmo proibido de se aproximar dela pela medida protetiva, o empresário foi até o salão de beleza e efetuou os disparos.

Em tempo

Por volta das 08h30, é possível ver o momento em que o suspeito teria parado o carro na porta do estabelecimento, descido do veículo e adentrado o local. Dyullya era uma cliente do salão e aguardava para ser atendida.

Enquanto esperava, foi atingida pelas costas e caiu ao chão, gravemente ferida. Gleniton fugiu do local imediatamente, tomando rumo desconhecido. O crime aconteceu na manhã da terça-feira (28) e foi registrado por câmeras de segurança.