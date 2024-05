O motivo para você nunca mais jogar a casca do ovo fora

Frequentemente jogadas no lixo, elas escondem diversos benefícios, incluindo para a saúde

Ruan Monyel - 30 de maio de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube/ Horta em Vasos do Ricardo)

Alguma vez na vida você já pensou em guardar a casca do ovo? Embora pareça loucura, ela esconde benefícios inimagináveis que vão te surpreender.

Frequentemente descartadas no lixo, as cascas possuem usos que vão muito além de adubo para as plantas do jardim de casa.

Pare agora mesmo de descartá-las, afinal, elas são benéficas para o meio ambiente e também para a nossa saúde. Ficou curioso? Leia até o fim e descubra as vantagens.

O Motivo para Você Nunca Mais Jogar a Casca do Ovo Fora

Muitas pessoas já sabem que a casca do ovo é uma excelente fonte de nutrientes para plantas, sendo frequentemente usada como adubo em hortas e jardins.

Porém, uma pesquisa recente publicada pela revista “Nutrients” apontou que os benefícios do produto vão muito além da adubagem orgânica.

O estudo clínico constatou que partes da casca do ovo podem ser usadas para tratamento de doenças articulares e ósseas.

Mais especificamente, através do consumo da membrana que fica colada na parte interior do ovo, que é rica em colágeno, glucosamina e condroitina.

Os participantes do estudo consumiram cerca de 500 mg por dia, e o resultado foi a diminuição na rigidez das articulações e a redução da dor causada por doenças ósseas.

A pesquisa apontou resultados positivos na eficácia da membrana da casca do ovo como um “remédio natural” para o tratamento desses malefícios, que, apesar de promissor, ainda está em fase embrionária.

Por fim, ao pensar em consumir em casa, o ideal é consultar um médico especialista antes de iniciar qualquer tipo de tratamento.

