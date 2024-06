Conheça Lucas Lanne, um talento lapidado que conquistou Anápolis

"Artista começou a cantar ainda criança e chamou atenção ao conquistar quatro premiações no Festival Anapolino de Música, incluindo melhor música e melhor intérprete"

Narelly Batista - 31 de maio de 2024

Artista Anderson Lucas da Silva Novaes. (Foto: Reprodução)

Em 2012, um jovem de voz e performances marcantes conquistou no Festival Anapolino de Música (FAMU) quatro premiações, incluindo os prêmios de melhor música e melhor intérprete. Um feito inédito que fez com que ele se perguntasse o que era que estavam vendo. Anderson Lucas da Silva Novaes é o nome dele, mas muita gente o conhece como Lucas Lanne.

O garoto começou a cantar quando criança fazendo a mesa de sinuca do bar do seu pai, o maior e mais potente palco do mundo. Com uma guitarrinha azul, performava os clássicos da música sertaneja dos anos 90. Gostava dos aplausos e sabia que era a trilha favorita dos frequentadores do local.

Conforme os anos se passavam, ele entendia que o seu astral era diferente e as referências foram mudando. Led Zeppelin, Beatles, Rolling Stones e The Who tomaram seus ouvidos. De vez em quando um Gilberto Gil, Caetano Veloso, Rita Lee e Gal Costa. Mas foi com uma banda anapolina, a Elétrons, que o negócio da mesa de sinuca ser o maior palco do mundo, foi mudando. Descobriu uma cena da música que não fazia ideia que Anápolis tinha. Mergulhou nela e decidiu que precisava de palcos maiores.

Começou a tocar com uma galera mais velha e mais experiente que fez muitas noites da cidade se tornarem em oásis de uma linguagem diferente, espaço de entrega ao som, ao rock, ao pop rock e muitas vezes ao furor que era se jogar em um som que não tocava em todo lugar. Joana Dark, Underground, Black Sabbar, Pau Brasil, Usina. Foram muitos os territórios conquistados.

O boteco do seu Raimundo se tornou o Recanto da Chuleta. Muita gente passava pelo espaço e avisava “tô indo ver seus meninos tocar, Raimundo”. Lucas também tem um irmão de tanto talento quanto, mas que fica como tema de um próximo artigo. Dona Edna, a mãe dos meninos, uma vez foi questionada sobre o que queria ser quando crescer. Respondeu que queria ser cantora e professora. Lucas seguiu o desejo. Se tornou professor de história durante o dia e faz história a noite. Em 2023, Lucas Lanne lançou seu projeto solo. O álbum Trem, disponível em todas as plataformas on-line.