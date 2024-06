Fast Escova é a grande vencedora do Troféu Excelência na categoria “Melhor Salão de Beleza”

Isabella Valverde - 31 de maio de 2024

Fast Escova, em Anápolis. (Foto: Reprodução/Google Maps)

Após uma intensa disputa, chegou ao fim nesta sexta-feira (31) o prazo para votação da quarta semana do Troféu Excelência, promovido pelo Portal 6. Contribuindo para a melhora da autoestima feminina, a Fast Escova se destacou como o melhor salão de beleza de Anápolis, recebendo o reconhecimento dos anapolinos.

Rodrigo Mendes Sallon e Juliana Estevão Makeup Beauty também brilharam na competição, ficando em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Os salões de beleza foram criteriosamente selecionados pelos próprios anapolinos, que fizeram as indicações a partir de um formulário disponibilizado no canal do WhatsApp do Portal 6.

Na última quarta-feira (29), os três estabelecimentos que mais se destacaram entre o público foram selecionados, começando então a fase de votação para escolha do melhor.

Pela excelência dos serviços, qualidade do atendimento e inovação no ramo, a Fast Escova foi coroada, levando assim o prêmio do Troféu Excelência.

“Em nome do Portal 6, parabenizo a Fast Escova por se destacar entre os salões de beleza de Anápolis! Reconhecemos também os demais finalistas, que apesar de não terem faturado o grande prêmio, também se destacaram e receberam o reconhecimento do público pela qualidade excepcional dos serviços prestados”, afirmou Weverthon Dias, Diretor Comercial do Portal 6.