Guerra entre Roberto e Leandro está declarada e ninguém sabe onde vai parar

Ainda não se sabe onde o confronto entre os antigos parceiros vai terminar, mas um novo escândalo está prestes a explodir na cidade

Pedro Hara - 31 de maio de 2024

Leandro Ribeiro e Roberto Naves eram parceiros de longa data. (Foto: Reprodução)

Roberto Naves (Republicanos) e Leandro Ribeiro (MDB) eram amigos de longa data. A parceria não se limitou ao campo pessoal e entrou na esfera política.

Empresários em Anápolis, um era o “casca de bala” do outro. Pela trajetória, eles se consideravam na mesma estatura empresarial, política e moral que acabou na conquista de objetivos políticos.

Enquanto Roberto foi prefeito em duas oportunidades, Leandro obteve êxito na Câmara, sendo eleito vereador e presidente da Casa.

Após os dois mandatos, Leandro esperava que Roberto o fizesse sucessor no Centro Administrativo, retribuindo a ajuda dada por ele, entre elas a utilização da estrutura da Anapolina e reunião com empresários da cidade.

Entretanto, a expectativa criada pelo vereador foi frustrada pelo prefeito. Após se colocar como pré-candidato, ele foi preterido e deixou o PP rumo ao MDB, se colocando como postulante a vice na chapa encabeçada por Márcio Corrêa (PL). A decisão de Roberto deixou marcas na amizade.

A primeira delas foi a saída de Leandro da base do prefeito e a assinatura final para a instauração da Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Saúde. A reação virou assunto na Rádio Manchester, com o vereador sendo chamado no ar de “oportunista” por Carlos Antônio. Em resposta, ele chamou o radialista de agressor de mulher e nos microfones da Manchester foi tratado como traidor.

Ainda não se sabe onde a guerra entre esses dois vai terminar, mas um novo escândalo está prestes a explodir na cidade, com um deles com o dedo no gatilho para terminar politicamente com o outro.

Roberto e Vivian chamam atenção ao aparecerem sem Eerizânia em evento católico

Celebrado na Praça Bom Jesus, o evento de Corpus Christi da Catedral Bom Jesus da Lapa contou com a presença de Roberto Naves e Vivian Naves (PP).

Chamou a atenção dos presentes a ausência de Eerizânia Freitas (UB), pré-candidata à Prefeitura de Anápolis e sempre ligada ao casal.

PMB em Goiás está em pé de guerra e imbróglio está longe de um desfecho

O Partido da Mulher Brasileira (PMB) em Goiás está em pé de guerra, envolvendo a antiga e a atual direção do partido.

Santana Pires, ex-presidente da legenda, foi reconduzido ao cargo pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após ser substituído pelo advogado Wallace Braz.

No entanto, Braz entrou com agravo regimental no TSE para destituir Santana novamente do cargo. A promessa é de que o imbróglio está longe de um desfecho.

Caiado dá mais um passo em direção à disputa presidencial em 2026

Ao lado da primeira-dama Gracinha Caiado, Ronaldo Caiado (UB) participou da Marcha Para Jesus, em São Paulo, nesta quinta-feira (30).

A primeira vez de Caiado no evento tem um propósito muito claro: aceno ao público evangélico visando às eleições de 2026. Ele é pré-candidato do União Brasil à Presidência da República.

Jakson Charles é o entrevistado do ‘6 perguntas para’

Vereador e líder do prefeito Roberto Naves (Republicanos) na Câmara de Anápolis, Jakson Charles (PSB) é o entrevistado desta semana do ‘6 perguntas para’.

As perguntas e respostas serão conhecidas no domingo (02), no site e nas redes sociais do Portal 6.

Nota 10

Para os jovens goianos Guilherme Vieira, Arthur Gomide e Davi Pena, convocados para defender a Seleção Brasileira sub-15.

Todos iniciaram a carreira no futebol atuando em equipes de base de Goiás e hoje defendem equipes importantes do futebol brasileiro, como São Paulo e Atlético Mineiro.

Nota Zero

Para equipe de Comunicação da Câmara de Anápolis, que não atualiza o site da Casa com informações desde o dia 20 de maio.

Vale lembrar que nesse tempo não houve sessões ordinárias, mas houve prestação de contas, além de votação de projetos de lei de interesse dos servidores.