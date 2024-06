Truque melhor que os dos restaurantes para fazer feijão

Mesmo utilizando ingredientes comuns, o resultado é surpreender e delicioso

Ruan Monyel - 31 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@maizesouzavlog)

Fazer feijão, assim como o arroz, é uma prática diária dos brasileiros. Porém, existe um truque que eleva o sabor do grão, deixando a refeição ainda mais saborosa.

Essa receita leva apenas alguns ingredientes comuns, mas o resultado é surpreendentemente saboroso e vai arrancar elogios de todos que comerem.

Aprenda a técnica infalível que supera até os preparos feitos nos restaurantes, garantindo um feijão delicioso e bem temperado.

Truque melhor que os dos restaurantes para fazer feijão

Um perfil no Instagram (@maizesouzavlog) publicou uma receita simples que viralizou na rede e vem surpreendendo aqueles que a replicam em casa.

Depois que você experimentar, não vai mais conseguir fazer feijão de outra forma. Confira os ingredientes e o passo a passo:

– 500 g de feijão

– 1 cebola

– 1 batata

– Folha de louro e coentro

– 1 tomate

– Bacon

– Calabresa

Primeiramente, coloque o feijão de molho com limão enquanto descasca e corta os outros ingredientes. Após, leve o feijão para cozinhar e adicione a batata, a folha de louro, o tomate e a cebola inteiros na panela.

Depois de cozido, bata um pouco do feijão no liquidificador. Essa mistura deixará o caldo do preparo ainda mais consistente e saboroso.

Frite a calabresa e o bacon separadamente e depois adicione-os na panela. Tome cuidado com o sal, já que as proteínas são salgadas e podem desandar o preparo.

Adicione temperos a gosto e nas quantidades que achar conveniente, juntamente com o coentro, e misture até incorporar todos os ingredientes.

Prontinho! Fazer um feijão saboroso já não é mais segredo para ninguém. Basta seguir o passo a passo e caprichar nos temperos. Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Faça você mesmo/decoração/reformas (@maizesouzavlog)

Deu água na boca? Confira outras receitas deliciosas!

– A melhor receita para fazer linguiça com batata frita na AirFryer quando estiver em um dia corrido

– Quem gosta de linguiça calabresa precisa aprender agora fazer essa receita

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo digital e em tempo real para você!