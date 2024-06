Receita poderosa para limpar o fígado e ajudar a desintoxicar o corpo

Bebida promete apresentar benefícios para um dos principais órgãos do organismo

Gabriella Pinheiro - 01 de junho de 2024

Mamão; (Foto: Reprodução/ Internet)

Considerado fundamental para o funcionamento do organismo, o fígado é responsável por eliminar toxinas, produzir proteínas e entre outras funções. Para quem está preocupado com a saúde do órgão, uma receita poderosa é capaz de limpá-lo e, de quebra, desintoxicar o corpo.

O passo a passo foi publicado por meio do canal do Youtube “Fazendo em casa” e leva em conta semente de mamão. Isso ajuda a desintoxicar o corpo de forma natural.

Receita poderosa para limpar o fígado e ajudar a desintoxicar o corpo

Antes de começar a falar sobre a receita, é necessário alertar que crianças, pessoas que possuem pressão baixa ou que tenham alergia a mamão, grávidas e indivíduos com problemas gastrintestinais devem evitar ingerir o item.

A receita pode ser feita de forma simples, rápida e eficaz e requer apenas alguns ingredientes.

O primeiro passo para fazer essa poderosa receita requer que você compre um mamão e tenha um pouco de água.

Inicialmente, pegue uma colher de sopa e a preencha com semente de mamão. Depois, pegue 500 ml de água e coloque-a para ferver.

Depois disso, você deve amassar levemente a semente de mamão com a colher e, posteriormente, misture o item com 500ml de água fervente.

Após isso, basta apenas deixar 10 minutos e depois coar a bebida. Assim, a receita que ajuda a desintoxicar o corpo estará completa e poderá ser consumida por você sem problemas.

Leia também:

É preciso ter olhos de águia para encontrar “CHUVA” em menos de 14 segundos neste caça-palavras

Encontre as palavras “CÉU” e “TERRA” neste caça-palavras em menos de 11 segundos

Segredo revelado: quem tem WhatsApp precisa saber dessa novidade

Levante o olhar: busque por “CABEÇA” neste caça-palavras em apenas 12 segundos

6 peças de roupas que possuem um tempo certo para serem lavadas

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!