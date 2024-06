Garçom vai parar na delegacia após agredir cliente que urinou onde não devia

Vítima precisou ser encaminhada ao hospital após o episódio

Isabella Valverde - 02 de junho de 2024

Fachada do Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime, em Pirenópolis. (Foto: Reprodução)

Uma situação um tanto inusitada marcou a noite deste sábado (1º), em uma hamburgueria de Pirenópolis, fazendo com que um jovem, de 22 anos, fosse parar na delegacia.

Acontece que um homem, de 33 anos, urinou em um local proibido do estabelecimento – que fica localizado em uma área mais afastada do centro urbano – provocando assim a ira do garçom, que não deixou a situação passar batida.

Irritado com ação imprópria feita do cliente, o trabalhador iniciou uma discussão, que acabou progredindo para agressão física.

Diante dos fatos, ambos os envolvidos foram conduzidos para o Delegacia de Polícia de Pirenópolis.

O garçom permaneceu no departamento para prestar esclarecimentos, enquanto a vítima precisou ser levada para o Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime (HEELJ), por ter sofrido um ferimento durante as agressões.