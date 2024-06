Cientistas desvendam como uma pessoa pode reconfigurar o cérebro para ficar mais feliz

De acordo com especialistas, é possível 'rebobinar' a mente e controlar a sensação

Gabriella Pinheiro - 04 de junho de 2024

(Foto: FWstudio/ Freepik)

Afinal, é possível uma pessoa conseguir reconfigurar o cérebro para ficar mais feliz e, dessa maneira, conseguir controlar a expansão do sentimento e quando se o tem?

Bom, para alguns cientistas, a resposta é um afirmativo sim. Ou seja, um indivíduo é capaz ‘rebobinar’ a mente como assim desejar e se sentir mais feliz.

Quer saber como? Leia até o final e saiba como fazer isso.

Cientistas desvendam como uma pessoa pode reconfigurar o cérebro para ficar mais feliz

De acordo com especialistas, a maioria das pessoas possui um ponto de ajuste de felicidade. Um exemplo, é que ganhar na loteria pode elevar os níveis de felicidade por um tempo.

No entanto, paralelamente, caso uma tragédia ocorra, os níveis de felicidade baixam. No entanto, após um tempo, de acordo com o estudo, a maioria das pessoas retorna ao nível base após um determinado período.

Segundo psicólogos, com alguma prática diligente e intencional, você poderá aumentar o termostato da felicidade, sendo importante entender as mudanças de comportamentos.

Uma das ações necessárias é observar se você está prestando atenção a práticas saudáveis, como dormir, exercitar-se bem e se alimentar corretamente.

Outra coisa que deve ser levada em consideração é se tornar mais orientado aos outros e desenvolver a compaixão e a gratidão.

Os especialistas também recomendam cultivar e nutrir conexões sociais, fazendo novas amizades, por exemplo, e expandindo o ciclo social.

