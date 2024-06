Goiânia recebe festival com pratos a partir de R$ 15 e aulas de culinária gratuitas com chefes renomados

Evento também contará com brinquedoteca para crianças, além de apresentações culturais

Davi Galvão - 04 de junho de 2024

Pratos estarão com preços promocionais entre R$ 15 e R$ 30 para o evento. (Foto: Divulgação)

Já nesta quinta-feira (06), será dado início ao Festival Brasil Sabor de Rua, em Goiânia, que oferecerá um espaço atrativo para o público consumir pratos de qualidade com preços que cabem no bolso. O evento será realizado na praça do Sesc Cidadania localizado no Jardim América, região Sul e se estende até o domingo (09).

No local, será montada uma feira gourmet com 15 restaurantes participantes, com pratos com preços promocionais, entre R$ 15 e R$ 30.

Além de economizar na refeição, os clientes também estarão automaticamente participando de uma ação social, já que a cada prato vendido, R$ 1 será doado para a construção do Hospital Cora.

O evento contará ainda com aulas shows com chefs goianos renomados como Ian Baiocchi, Junior Marino, Álvaro Gaspareto e Chef Chrystiênio.

Também haverá espaço reservado para as crianças, que se trata de uma brinquedoteca com monitores, para os pequenos aproveitarem enquanto os pais participam das atividades.

Para fechar, o festival terá apresentações culturais na sexta, sábado e domingo, com o Dj Múcio a partir de 18h, e apresentações das Bandas Utrio, Stay Strong e Banda OldSoul a partir de 20h.