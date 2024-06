Homem é atacado por moradores do Setor Bueno ao fazer serenata para ex ao som de “Medo Bobo”

Vizinhos não apreciaram nem o horário e nem o volume da dedicatória, feita na madrugada

Davi Galvão - 04 de junho de 2024

Cena foi registrada por uma das moradoras. (Foto: Lilian Faustina)

Um gesto romântico feito por um homem, em Goiânia, não agradou nem um pouco os vizinhos, que não economizaram nos xingamentos e ainda gravaram toda a situação.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver que o rapaz havia levado o carro até o Setor Bueno e dedicava uma serenata para a amada.

Em um dos comentários, uma jovem se identificou como autora do vídeo e esclareceu que o episódio ocorreu na madrugada de domingo (02), por volta de 01h30.

Segundo ela, o rapaz estava tentando reconquistar a ex-companheira ao som da música Medo Bobo, na voz do cantor Rubel.

Porém, os vizinhos não apreciaram nem o horário e tampouco o volume da dedicatória. Na gravação, é possível ouvir xingamentos, repletos de palavrões, mandando com que o homem desligasse o som.

Em determinado momento, a moradora ainda aponta que, revoltadas, algumas pessoas teriam inclusive tomado as chaves do veículo que estava com a música, para que o rapaz cessasse com a declaração.

Nos comentários, os internautas se divertiram com a cena e alguns até se compadeceram com a situação do declarante.

“A mulher gritando que tem criança lá, mais alto do que a própria serenata”, brincou uma.

“Eu iria lá embaixo e ajudaria o cara a fazer a serenata”, garantiu outro.