Pais de bebezinha que morreu após ser atacada por cachorro vão responder por homicídio

Criança chegou a ser socorrida por um tio que a encontrou jogada no chão, mas foi a óbito ainda no hospital

Thiago Alonso - 06 de junho de 2024

Subdelegacia da Polícia Civil em Cidade Ocidental. (Foto: Reprodução/Prefeitura de Cidade Ocidental)

Dois dias após uma bebê, de apenas 05 meses, morrer vítima de um ataque brutal de um cachorro da família, a Polícia Civil (PC) autuou os pais por homicídio culposo.

O caso ocorreu na última terça-feira (04), no município de Cidade Ocidental, no Leste goiano.

Conforme a delegada Dilamar de Castro, responsável pela investigação, os pais da pequena a deixaram sozinha em casa, dormindo em um sofá, enquanto saíram para comprar ingredientes para o jantar.

Isso teria ocorrido por volta das 17h. Duas horas depois, um tio da garotinha — que mora no mesmo lote, mas em uma casa separada — teria ouvido o choro da bebê, mas não deu importância, imaginando que a mãe estivesse lá.

Contudo, ao entrar na residência para pegar uma espátula, ele teria se deparado com a vítima jogada no chão, com parte dos membros inferiores dilacerados pelas mordidas do cachorro.

Logo, o homem levou a criança para o Hospital Municipal da Cidade Ocidental (HMCO), mas infelizmente ela não resistiu, indo a óbito ainda na unidade médica.

Dessa forma, com os avanços da investigação, a PC autuou a mãe da vítima, uma mulher de 30 anos, e o pai, de 31, pelo crime de homicídio culposo, uma vez que teriam deixado a garotinha sozinha em casa.

O animal, por sua vez, foi encaminhado para um abrigo, visto que ele não possuía histórico de agressividade entre a família, sendo a primeira vez que algo do tipo teria acontecido. Às autoridades, a família chegou até mesmo a afirmar que o bicho possuía uma boa relação com crianças.

Agora, a PC deverá seguir com as investigações da ocorrência.