Bebê de 5 meses morre após ser dilacerada por cachorro da familia

Pais da vítima teriam deixado a filha dormindo na sala e tio da pequena não percebeu a saída dos responsáveis

Davi Galvão - 05 de junho de 2024

Neném foi levada até o Hospital Municipal da Cidade Ocidental. (Foto: Divulgação)

Uma bebê, de apenas 5 meses, veio a óbito após ser brutalmente atacada e dilacerada pelo cachorro da família, nesta terça-feira (04), em Cidade Oriental, município na região Leste do estado.

Conforme relatado às autoridades pelos familiares, o pai e mãe da neném haviam saído de casa, por volta das 17h, para fazer compras para um churrasco, deixando a pequena dormindo no sofá.

No lote em que a família mora, em uma casa separada, também estava o tio da vítima, que preparava a churrasqueira. Ele alegou que realmente viu o irmão – e pai da menina – sair, mas imaginou que a mãe ainda estivesse cuidando da garota.

Em determinado momento, ele teria ouvido o choro da bebê, mas como imaginava que ela estava coma a responsável, não deu tanta importância, até que, quando entrou na residência para pegar uma espátula, viu ela no chão.

Imediatamente ele afirma que a pegou no colo, com ela chegando a vomitar nas roupas dele, momento no qual ele notou os arranhões e machucados. Foi quando percebeu também, o vira-lata da família, de grande porte, escondido debaixo da mesa.

Assim que se deu conta da gravidade da situação, ele ainda teria procurado a mãe da criança e, ao perceber que ela não estava no local, foi, às pressas, até o Hospital Municipal da Cidade Ocidental (HMCO).

Lá chegando, a equipe médica tentou efetuar os primeiros socorros na bebê, porém, ela já estava em óbito e não foi possível reanimá-la.

Foi também constatado que a vítima apresentava diversas marcas de mordida os membros inferiores, que chegaram a dilacerar a região da pélvis.

Às autoridades, a família afirmou que, embora o cachorro fosse agressivo com visitas, nunca tinha atacado nenhum membro da família e possuia uma boa relação com as crianças.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC).