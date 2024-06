Serpes/Jornal Contexto mostra que quase 60% dos anapolinos não votariam em candidato apoiado por Roberto

Prefeito indicou a ex-secretária Eerizânia Freitas para disputa com Gomide e Márcio Corrêa

Pedro Hara - 07 de junho de 2024

Prefeito Roberto Naves. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

A pesquisa Serpes/Jornal Contexto, divulgada nesta sexta-feira (07), indica que Roberto Naves (Republicanos) possui baixa transferência de votos.

Entre os 600 entrevistados, 57,8% responderam que não votariam em um candidato apoiado pelo prefeito. A escolhida do chefe do Executivo para disputar com Antônio Gomide (PT) e Márcio Corrêa (PL) é a ex super secretária Eerizânia Freitas (UB).

Por outro lado, o apoio de Roberto é considerado importante por 34,5% dos entrevistados. Por fim, 7,7% não responderam.

A pesquisa foi realizada entre os dias 01 e 03 de junho pelo Instituto Serpes, entrevistando 600 eleitores de Anápolis. A margem de erro é de 4%, e o intervalo de confiança do levantamento é de 95%.