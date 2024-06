Abertas inscrições de concurso público em Goiás com quase 500 vagas e salários de mais de R$ 13 mil

Oportunidades são para candidatos de todos os níveis de escolaridade e candidaturas podem ser feitas de forma online

Gabriella Pinheiro - 08 de junho de 2024

Prova de concurso público sendo aplicada. (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Mineiros, que fica na região Sul de Goiás, está com as inscrições abertas para um novo concurso público com diversas vagas em diferentes cargos.

São 478 oportunidades disponíveis destinadas para candidatos alfabetizados e que sejam formados nos níveis fundamental, médio, técnico ou superior.

Os interessados podem se inscrever, de forma online, por meio do site da UNIFIMES, responsável pela organização do edital, até às 17h do dia 28 de junho. O valor da taxa varia de R$ 90 a R$ 150, a depender do cargo e escolaridade.

Entre os requisitos para participação no certame, estão: ter idade mínima de 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e com as obrigações do Serviço Militar em dia, para candidatos do sexo masculino.

Há cargos para funções de agente administrativo, atendente, auxiliar de farmácia, cirurgião-dentista, engenheiro eletricista, fonoaudiólogo, médico endocrinologista, vigia, telefonista, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, secretária, topógrafo, monitor de creche e entre outros.

Todos os candidatos serão submetidos a provas objetivas, discursiva e avaliação de títulos, previstas para serem aplicadas no dia 11 de agosto.

Os selecionados terão uma carga horária de 20 a 40h semanais, além de uma remuneração que pode variar de R$ 1.180,35 a R$ 13.203,22.

Mais informações estão disponíveis no edital.