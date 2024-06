Anápolis tem artistas que têm feito a diferença

Dentro e fora da cidade eles têm brilhado e muito

Narelly Batista - 08 de junho de 2024

Ator Silvero Pereira. (Foto: Michelly Matos)

Essa semana, representantes do setor cultural da cidade estiveram juntos em uma noite de gala com a presença do ator Silvero Pereira. Conhecido nacionalmente por sua participação em Bacurau e na novela Renascer, interpretando Francisco, o ator passou por Anápolis para participar de um workshop e desta noite, em que como mestre de cerimônia, reconheceu o trabalho de artistas que têm feito a diferença na cidade.

Em sua passagem, deixou escapar por muitas vezes, sobre seu caminho para conquistar os espaços que desejava. Ouviu sobre os desafios que os artistas da cidade enfrentam e reconheceu: “tudo pode ser e se é preciso sair do território que habitamos para florescer, que assim seja”.

Não são poucos os artistas que deixaram a cidade em busca de espaço. Essa semana, por exemplo, estreia o espetáculo Priscilla, a rainha do deserto, em São Paulo, que tem como protagonista, o ator Reinaldo Gianecchini. No elenco, Danilo Santana, bailarino e coreógrafo que dedicou alguns anos de seu trabalho para Anápolis. Na São Paulo Cia de Dança, uma das maiores companhias de dança do país, Pâmella Rocha, uma menina que aprendeu os primeiros passos na Escola de Dança de Anápolis, brilha viajando o mundo e mostrando seu talento. Gabriel Nandes é outro artista que partiu e brilha por onde tem passado. Todas essas pessoas deixaram saudades.

Pouquíssima gente conhece ambos. Esse desconhecimento, no entanto, tem sido combatido. A Noite de Gala da Cultura Anapolina homenageou seis artistas/grupos que você precisa conhecer: Alba Caldas (Cinema), José Fábio (Literatura), UK Sessions (Música), Sambadeiras do Cerrado (Cultura Popular), Matula Cênica (Teatro), Marianne Sousa (Revelação) e Talles Lopes que ganhou a maior honraria da noite, o Prêmio Cesinha de Cultura, por seu trabalho nas artes visuais. O artista tem sido reconhecido internacional e ainda assim persiste nesta terra.

Hoje a coluna é um muito obrigada para todos que tem a sensibilidade de apoiar e prestigiar os artistas que essa terra dá. No vídeo, Silvero Pereira interpretando a canção “Comentário a Respeito de John”, de Belchior.