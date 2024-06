Como tirar a marca de desodorante das camisetas sem esforço: esse truque vale ouro

Apenas um ingrediente é necessário para remover essas manchas e recuperar a aparência da roupa

Ruan Monyel - 08 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@bembacanas)

Todos nós já passamos pelo seguinte problema: a marca de desodorante que fica na camisa, e mesmo com muito esforço, essas manchas parecem impossíveis de remover.

Além de deixarem a peça com uma aparência de velha, muitos podem enxergar essas marcas como uma forma de desleixo.

Porém, existe um truque simples e eficaz que vai tirar essa sujeira sem grandes esforços e utilizando apenas um produto facilmente encontrado no mercado.

Independente da cor ou do tecido das peças, as pessoas que suam muito enfrentam o dilema das manchas causadas pelo antitranspirante.

Seja em creme ou aerossol, a marca do desodorante não sai com uma simples lavagem, deixando a roupa com um aspecto ruim.

Mas, segundo um vídeo publicado por um perfil no Instagram (@bembacanas), é possível acabar com essas manchas de uma maneira rápida e eficaz.

Você só vai precisar de água fervente, um bucha comum e Cif cremoso, um produto desengordurante utilizado com frequência na cozinha.

Para reproduzir em casa, basta jogar água quente sobre a marca de desodorante, passar um pouco de produto e esfregar com a parte áspera da bucha.

Repita o processo tanto na parte de dentro, quanto na parte de fora da camisa, e então, coloque-a de molho por cerca de 24 horas.

Por fim, lave normalmente a peça e fique de queixo caído com o resultado surpreendente, vale a pena tentar fazer em casa.

Mas lembre-se de consultar as especificações do tecido e do fabricante antes de reproduzir o truque, evitando assim possíveis danos à camisa. Veja o vídeo:

