Com apenas 4 ingredientes é possível fazer essa deliciosa sobremesa que também é muito saudável

Com um preparo muito fácil, esse doce irá te surpreender. Confira!

Pedro Ribeiro - 10 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/ Mamãe Vida Saudável)

Comer uma sobremesa já é uma sensação incrível, mas poder comer um docinho, e ainda por cima saudável, é algo maravilhoso!

Pois bem, se você está focado na dieta, mas não abre mão de um delicioso doce, temos uma solução excelente.

Com apenas 4 ingredientes você vai poder se deliciar, e o melhor, sem precisar colocar sua saúde em risco.

Então se prepare para uma sobremesa simples de fazer que irá agradar a todos.

Ingredientes:

Para essa sobremesa você vai precisar de: 300 gramas de iogurte grego tradicional, 2 frutas picadas de sua preferência (pode ser banana, morangos, manga ou kiwi, por exemplo), uma barra de chocolate 70% derretido e mel (opcional).

Modo de preparo:

Em uma vasilha coloque a fruta, o iogurte e o mel. Feito isso, misture bem.

Forre uma forma com papel manteiga e com a ajuda de duas colheres de sopa, coloque a mistura em pequenas quantidades. O ideal é deixar um espaço entre uma porção e outra.

Depois, coloque no congelador e deixe por aproximadamente 4 horas.

Enquanto isso, você pode derreter a barra de chocolate. A dica aqui é fazer o processo de derretimento em banho-maria. Dessa forma, você evita que o chocolate fique queimado.

Ao retirar do congelador, mergulhe os bombons no chocolate de maneira que fiquem completamente cobertos.

Repita o processo com cada um deles.

Para finalizar a receita, coloque por mais 15 minutos na geladeira e você terá uma das sobremesas mais fáceis e deliciosas possíveis, além de ser extremamente saudável.

A receita foi retirada do canal no YouTube Mamãe Vida Saudável, que conta com mais de 1 milhão de inscritos. Inúmeros internautas testaram em casa e voltaram para o vídeo para comentar que foi aprovado!

Confira o vídeo da sobremesa na íntegra:

