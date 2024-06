O truque para remover a sujeira e tirar o cheiro ruim do micro-ondas

Uma misturinha com poucos ingredientes é capaz de eliminar até os odores mais fortes

Ruan Monyel - 11 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@makelifesimpler_)

Com o tempo, é normal que respingos e resíduos de alimentos se acumulem no micro-ondas, criando manchas e deixando um odor ruim. Porém, pode ser mais fácil do que se imagina tirar o cheiro do eletrodoméstico.

Existe um truque simples, que muitos desconhecem, que vai facilitar a limpeza, garantindo que o equipamento esteja sempre limpo e pronto para uso.

Essa misturinha caseira utiliza ingredientes comuns que não danificam o micro-ondas e acaba com os odores desagradáveis.

O micro-ondas é, sem dúvidas, um dos eletrodomésticos mais amados, afinal, é uma verdadeira “mão na roda” nos dias mais corridos.

Além de esquentar alimentos, é possível realizar alguns preparos diretamente no equipamento. Porém, algumas sujeiras e odores desagradáveis tendem a aparecer com o tempo.

Mas fique tranquilo, tirar o cheiro do micro-ondas nunca foi tão fácil, e um vídeo publicado por um perfil no Instagram (@i9.dicas) é a prova disso.

Uma misturinha simples, mas poderosa, promete transformar a forma como você limpa o equipamento.

Em uma tigela de vidro, misture dois copos de água, uma colher de sopa de detergente e um copo de suco de limão.

Leve ao micro-ondas por cinco minutos na potência máxima e, após o tempo, deixe a mistura descansar dentro do equipamento por mais quinze minutos.

Por fim, passe uma esponja para retirar todas as manchas e se surpreenda com o resultado.

Muito fácil, não é mesmo? Vale a pena testar. Confira o vídeo na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabio Mendes – i9 Dicas (@i9.dicas)

