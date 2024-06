Com apenas 3 ingredientes você faz deliciosas bolinhas de queijo, ótimas opções para petiscar

Essa receita simples, rápida e deliciosa, vai ser o seu novo xodó

Ruan Monyel - 12 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@internacionalsupermercados)

Imagine preparar irresistíveis bolinhas de queijo, que vão deixar todos com água na boca, usando apenas três ingredientes comuns, mas sem abrir mão da qualidade e do sabor.

Sim, isso é completamente possível! Graças a uma receita simples e prática, que viralizou nas redes sociais, você pode fazer esse delicioso petisco para qualquer ocasião.

Com um preparo simples e uma textura que desmancha na boca, essa receita vai ser o seu novo xodó. Ficou curioso? Leia até o fim e veja o passo a passo.

Com apenas 3 ingredientes, você faz deliciosas bolinhas de queijo, ótimas opções para petiscar.

Quem consegue resistir a um delicioso petisco de boteco, não é mesmo? Mas que tal trazer um dos aperitivos mais populares para o seu dia a dia?

As deliciosas bolinhas de queijo já têm um lugar especial no coração dos brasileiros, porém, muitas pessoas não têm a mínima noção de como fazê-las.

Embora pareça muito trabalhoso, existe uma receita simples, compartilhada por meio de um perfil no Instagram (@internacionalsupermercados), que leva apenas três ingredientes. Anota aí:

Aqui está uma receita simples e deliciosa de bolinha de queijo com apenas três ingredientes:

– 200g de muçarela ralada;

– 2 colheres de sopa de maisena;

– 1 ovo.

Em uma tigela, misture todos os ingredientes até incorporá-los por completo e atingir um ponto em que a massa não grude nos dedos.

Por fim, faça as bolinhas do tamanho que desejar e, então, leve para fritar no óleo bem quente.

Agora é só servir essas deliciosas bolinhas de queijo que derretem na boca, mas cuidado para não ficar viciado. Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Internacional Supermercados (@internacionalsupermercados)

Gostou da receita? Você também pode curtir:

– Jovem viraliza ao fazer bolo impossível misturando duas receitas

– Quem gosta de linguiça calabresa precisa aprender agora fazer essa receita

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!