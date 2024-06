Funcionaria da praça de pedágio de Goianápolis é atingida por carro e morre saindo do trabalho

Jovem chegou a ser socorrida e levada até UPA, mas não resistiu

Gabriella Pinheiro - 12 de junho de 2024

Shauane do Carmo da Silva, vítima de grave acidente. (Foto: Reprodução)

Momentos antes de retornar para a casa após horas de trabalho, uma jovem, de 28 anos, identificada como Shauane do Carmo da Silva, teve um destino fatal. Enquanto se preparava para chegar até a motocicleta, ela foi atropelada por um carro. O caso aconteceu na noite de terça-feira (11), na BR-060, em Goianápolis.

Funcionária de uma Praça de Pedágio do município, a vítima estaria saindo da jornada de serviço, por volta das 20h, e seguia o caminho para encontrar e montar na moto.

O simples trajeto foi um dos últimos momento da vida de Shauane. Antes mesmo de alcançar o veículo, ela acabou sendo atingida por um carro, um Chevrolet Onix.

Logo após a ação, o condutor do automóvel, de 20 anos, permaneceu no local e uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamada e esteve no endereço.

A vítima chegou a ser encaminhada até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Anápolis, na Vila Esperança, mas teria chegado à unidade já sem sinais vitais e teve o óbito confirmado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e compareceu no local. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).

Em nota enviada ao Portal 6, a Triunfo Concebra afirmou que a funcionária era colaboradora do órgão há 02 anos e atuava como atendente.

A concessionária também manifestou pesar sobre o ocorrido, se solidarizando com familiares, amigos e colegas de trabalho, além de prestar apoio à família.

Leia a nota da Triunfo Concebra:

A Triunfo Concebra informa que no dia 11/06, às 20h, ocorreu acidente do tipo colisão envolvendo automóvel e motocicleta, na BR-060/GO, km 107, norte (Praça de Pedágio de Goianápolis).

Prontamente acionamos a equipe de resgate e tivemos apoio do SAMU Anápolis. Foram realizados procedimentos de socorro à vítima, mas foi constatado o óbito no local.

É com profundo pesar que comunicamos que a condutora da motocicleta é colaboradora da Concessionária, atuando há dois anos como atendente.

Neste momento de tristeza nos solidarizamos com familiares, amigos e colegas de trabalho. Estamos prestando todo o apoio à família.