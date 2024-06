Goiás está com mais de 200 vagas para cursos de capacitação gratuitos na área de tecnologia

Estudos podem ser nas modalidades presencial e EAD

Davi Galvão - 13 de junho de 2024

Podem se inscrever moradores de Goiás, a partir de 16 anos, com ensino médio completo, ou que estejam cursando o segundo ou terceiro ano até o ato da matrícula (Foto: Secti-GO)

As cinco unidades da Escola do Futuro de Goiás (EFG), que tem o intuito de capacitar profissionais com perfil voltado ao domínio na área de tecnologia, estão 204 vagas abertas para cursos de nível médio.

As capacitações passam pelas áreas de marketing e mídias sociais, ciências de dados além de desenvolvimento web e mobile, nas modalidades presencial, EaD e online.

As vagas são para as cidade de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Mineiros, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás.

Podem se inscrever todos os moradores de Goiás, maiores de 16 anos com ensino médio completo, ou que estejam cursando o segundo ou terceiro ano até o ato da matrícula.

As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial até o próximo dia 21 de junho.

Após efetivar essa etapa, os candidatos ainda irão passar por mais duas etapas, a avaliação da média do Enem ou média global do último ano cursado no ensino médio e entrega da documentação exigida no ato da matrícula.