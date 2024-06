Ideia perfeita do que fazer com o arroz que sobrou na panela depois do almoço

Embora pareça um desafio, é possível transformar o alimento em uma nova refeição saborosa

Ruan Monyel - 13 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@lasreceitasdesimon)

Transformar o arroz que sobrou na panela depois do almoço em uma nova e saborosa refeição pode até parecer desafiador, porém, é perfeitamente possível.

Basta um pouco de criatividade e disposição para replicar uma receita incrível, que viralizou nas redes sociais, além de evitar o desperdício do alimento.

Este é o preparo ideal para quem quer fugir do tradicional arroz de forno feito com as sobras e se deliciar com uma saborosa pizza.

Alguma vez na vida, você já pensou em utilizar o arroz que sobrou do fim de semana para fazer uma pizza?

Embora pareça loucura, é possível! Com o uso de alguns ingredientes e preparos simples, aquela sobra guardada na geladeira se transforma em uma nova e deliciosa refeição.

A receita, originalmente publicada através do perfil gringo do Instagram (@lasrecetasdesimon), vem ganhando o público brasileiro graças ao compartilhamento em uma conta brasileira (@topmenufacil).

Para fazer a massa da pizza, em um liquidificador, bata 2 xícaras do arroz que sobrou, de 3 a 4 ovos e um pouco de água até atingir uma consistência homogênea.

Leve a massa ao forno para pré-assar enquanto prepara o recheio da pizza.

No vídeo, o recheio consiste em peito de frango picado, com molho de tomate, queijo ralado e algumas especiarias.

Porém, o recheio pode ser feito a seu gosto e preferência; utilize condimentos e temperos que gosta.

Depois de pronto, coloque-o na massa pré-assada e leve novamente ao forno até gratinar.

Prontinho, sirva sem moderação. Uma receita super inteligente, não é mesmo? Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Receita Fácil – Top Menu Fácil (@topmenufacil)

