Rio Negro e Solimões, Tribo da Periferia e festival de música eletrônica são os grandes destaques para o final de semana em Goiás

Com atrações para todos os gostos, trouxemos as melhores opções para aqueles que desejam aproveitar os momentos de descanso

Isabella Valverde - 13 de junho de 2024

Dupla Rio Negro e Solimões se apresenta neste final de semana, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução/Instagram)

Muita música e festa tradicional prometem agitar o final de semana em Goiás, espantando o cansaço da correria do dia a dia.

Com atrações para todos os gostos, o Agenda Portal 6 separou as melhores para aqueles que desejam aproveitar os momentos de descanso da melhor maneira.

Seguindo o clima junino que todo goiano ama, o sábado (15), em Aparecida de Goiânia, será marcado pela Festa Junina do Country Club de Goiás.

Open bar e open food, o evento contará com um super show da dupla sertaneja Rio Negro e Solimões, participação de DJ’s e muita comida boa. Os ingressos podem ser adquiridos na secretaria urbana do clube, na Rua 88, Setor Sul.

Para aqueles que estiverem passeando por Pirenópolis, uma boa pedida é curtir ao máximo o EP Experience.

Prometendo uma experiência única, o evento contará com grandes nomes da música eletrônica, como Moblack, Antdot, Victor Alc, Tato, Ramona, Irineu Lac e muito mais.

Para além do bom som, a festa, que será realizada na região das pedreiras, ainda promete verdadeiras experiências gastronômicas e paisagens de tirar o fôlego. As entradas podem ser garantidas por meio do site Oticket.

Por fim, quem for ficar por Anápolis pode curtir Tribo da Periferia, no Parque de Exposições Agropecuárias de Anápolis. Garanta os sem sair de casa, por meio da plataforma BaladApp.