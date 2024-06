Maquiadora acusa empresário de Jorge e Mateus de agredi-la antes de apresentação de show

Momento da discussão foi registrado pela profissional em um vídeo e publicado nas redes sociais

Gabriella Pinheiro - 17 de junho de 2024

Maquiadora acusa empresário da dupla Jorge e Mateus de agressão. (Foto: Reprodução)

A oportunidade de um trabalho que seria um ‘divisor de águas’ na vida da maquiadora Nat Magalhães se transformou em um imbróglio, após a profissional acusar o empresário da dupla Jorge e Mateus, Willian Clemente, de agredi-la durante o show da Festa do Peão de Americana, em São Paulo (SP). A situação aconteceu no sábado (15).

O caso foi exposto pela própria mulher por meio de uma série de stories no Instagram na noite do último domingo (16) e repercutiu nas redes sociais.

Na ocasião, ela conta que teria sido contratada pela assessora dos artistas, Letícia Paes Leme, para fazer a maquiagem e cabelo dos cantores para a apresentação.

Assim, Nat e o cabeleireiro dela, Pedro, teriam chegado no local do evento, em torno das 19h, mas tiveram que aguardar cerca de 03 horas para conseguirem entrar no local, uma vez que não havia ninguém da equipe para autorizar a entrada.

“Então a gente ficou 3 horas esperando no frio, em pé, com mala pesada. […] 22h25 a gente entrou, fomos arrumar nossas coisas, a mesa que tinha lá, eu montei minha bancada, deixei tudo arrumado para quando eles [Jorge e Mateus] chegassem tudo estivesse arrumado e pronto”, conta.

Momentos após a organização, Nat afirma que teria visto Mateus, que a cumprimentou e que, logo em seguida, foi instruída por uma das pessoas do time para que ela e o cabeleireiro aguardassem por 15 minutos do lado de fora do camarim para que os artistas trocassem de roupa.

Os poucos minutos se transformaram em 04 horas de espera para os profissionais, que tiveram que aguardar a chamada dos artistas em um corredor do lado de fora em pé em meio à fome.

“Eu não queria perder essa oportunidade porque eu sabia o quão bom isso seria para mim”, disse ela.

A suspeita de que algo estava errado só surgiu quando ela e Pedro escutaram a entrada dos cantores no palco. Nesse momento, ambos decidiram ir até o camarim para entender o que havia acontecido, momento em que encontraram todos os equipamentos revirados.

Ao questionar quem havia mexido nos itens dela, a mulher foi informada de que a esposa de Jorge havia usado os produtos dela – sem autorização – para fazer a maquiagem dos artistas.

Revoltada, Nat afirma que passou a filmar o estado dos produtos no camarim, mas foi surpreendida com a chegada do empresário da dupla que iniciou uma discussão com ela, a agrediu no braço e tomou o celular da mão dela.

Não o bastante, Willian ainda teria trancado a mulher no camarim e a ameaçou afirmando que ela iria ter problemas com ele. Parte da cena foi captada por um vídeo registrado no aparelho celular dela.

A maquiadora ainda acrescenta que tentou procurar o segurança do evento e a polícia do local para fazer uma denúncia formal, mas que todos não deram importância e, por isso, decidiu expor o caso nas redes.

Ela também afirma que tanto Jorge quanto Mateus sabiam que ela aguardava do lado de fora do camarim e que, por vezes, eles ainda abriam a porta e viam os profissionais aguardando no corredor.

“Mesmo que a dupla tente imputar essa culpa de tudo o que a gente passou ao empresário deles ou a equipe não vai adiantar porque eles viram. Toda hora eles abriam a porta do camarim e olhavam para o corredor onde a gente tava. Então eles viram a gente em pé e em nenhum momento ofereceram uma água”, diz.

A profissional afirma que acionou o advogado e marido dela, Fernando Figueiredo, para tocar o caso em âmbito jurídico.