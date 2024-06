Homem é desafiado a gritar “Vila” no meio de bar em Goiânia e é surpreendido com resposta de clientes

Vídeo foi compartilhado nas redes sociais e divertiu internautas pela autenticidade

Gabriella Pinheiro - 18 de junho de 2024

Homem faz experimento social em bar em Goiânia. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

O grito “Vila” comumente escutado em estádios foi alvo de uma espécie de experimento social por parte de um homem que resolveu testar a força do nome do time goiano no meio de um bar em Goiânia.

A cena divertida foi compartilhada pelo Instagram da “Tigrão Vila Nova”, dedicada aos torcedores da equipe, e divertiu usuários das redes sociais.

Na gravação, é possível ver o momento em que um homem, que aparece sentado numa mesa de um estabelecimento ao lado de uma mulher, é desafiado por um colega.

“No meio da balada lá em Goiânia”, diz o amigo.

Logo na sequência, o homem que está sentado solta o típico grito “Vilaaaaaa”. De imediato, ele é acompanhado por uma série de gritos de pessoas de diferentes mesas, que decidem acompanhá-lo e falar o nome do time bem alto.

Nos comentários, internautas se divertiram e até brincaram que “Goiânia é Vila”.

“Goiânia não é para amadores, somente profissional”, brincou um.

“Vila é paixão e emoção”, destacou outro.

Veja o vídeo: