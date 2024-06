Prefeito de Goianésia está sentido por ficar de fora do roteiro de Bolsonaro em Goiás

Leonardo Menezes estava no PSDB, mas ingressou no PL em busca do apoio do ex-presidente

Pedro Hara - 18 de junho de 2024

Leonardo Menezes é prefeito de Goianésia e pré-candidato a reeleição. (Foto: Divulgação/Redes Sociais)

Rápidas apurou que Leonardo Menezes (PL), candidato à reeleição em Goianésia, ficou sentido por ficar de fora do roteiro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Goiás.

Leonardo estava no PSDB, mas nos últimos dias da janela partidária trocou os tucanos pelo PL, em busca do apoio de Bolsonaro. A situação inclusive colocou o prefeito em uma saia justa no município.

Em publicação compartilhada no Instagram, em 27 de maio, Leozão, como é conhecido na cidade, se colocou ao lado de Gustavo Gayer (PL), Márcio Corrêa (PL) e Professor Alcides (PL), como principais representantes do PL em Goiás, situação que não se confirmou na prática.