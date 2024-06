A família que acertou os 6 números da Mega-Sena, mas não vai poder ficar com nem R$ 1

Caso inusitado aconteceu no município de União dos Palmares, no interior de Alagoas, e chamou atenção dos moradores locais

Isabella Valverde - 19 de junho de 2024

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Consegue imaginar realizar o grande sonho de acertar todos os seis números da Mega-Sena, mas não poder colocar as mãos em nenhum centavo do prêmio? Pode parecer impossível, mas isso realmente aconteceu com uma família!

O caso inusitado aconteceu no município de União dos Palmares, no interior de Alagoas, e chamou atenção dos moradores locais.

Pode até parecer loucura, mas uma criança, de apenas 11 anos, decidiu jogar na Mega-Sena e teve a sorte grande de acertar todos os seis números sorteados. O problema? Os pais simplesmente esqueceram de registrar o jogo.

O pai da garotinha é proprietário de um lava-jato e revelou ao Gazeta Web que a filha tinha avisado que jogaria, chegando a guardar o bilhete com as dezenas marcadas e pedindo para que ele e a mãe dela pagassem.

No entanto, com a correria doida do dia-a-dia, os pais acabaram se esquecendo, mantendo o jogo guardado sem ser oficialmente registrado.

Foi então que no último domingo (16), a criança se lembrou do bilhete da Mega-Sena que tinha preenchido e, ao pegá-lo, ficou em êxtase ao descobrir que havia conseguido acertar todos os seis números sorteados.

Porém, a felicidade acabou durando pouco. Assim que soube o que havia acontecido, toda a alegria que a menina estava sentindo foi tomada por um completo desespero.

“Essa menina entrou em desespero, entrou em pânico. Ela só fazia gritar e chorar. A gente [ele e a ex-esposa] tentou acalmar ela. Fui conversar com ela, tentar explicar o que tinha acontecido, que não era o nosso momento. Como que seria a nossa vida, né? Mas Deus sabe de tudo, e a gente não sabe de nada”, revelou o pai em entrevista ao Gazeta Web.

