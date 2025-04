6 estratégias práticas para garantir os melhores assentos no avião

Com um pouco de planejamento e atenção aos detalhes, você pode desfrutar de uma viagem mais confortável e sem custos extras

Pedro Ribeiro - 03 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Conseguir os melhores assentos no avião pode transformar sua experiência de voo.

Afinal, quem não gostaria de mais espaço, conforto e até uma vista privilegiada durante a viagem?

Pensando nisso, preparamos dicas práticas e muito úteis para te ajudar a viajar melhor.

1. Escolha voos menos lotados

Uma das maneiras mais simples e eficazes de garantir os melhores assentos no avião é escolher voos menos lotados.

Em voos com menos passageiros, as chances de você conseguir um lugar melhor sem custo adicional aumentam consideravelmente.

Isso acontece porque, em viagens de baixa demanda, muitos assentos ficam desocupados, o que permite uma realocação mais flexível durante o voo.

Por exemplo, se possível, prefira voos em horários alternativos, como no meio da semana ou fora dos períodos de alta temporada.

2. Faça o check-in no momento certo

O momento do check-in também é crucial quando se trata de garantir os melhores assentos no avião.

Se você fizer o check-in muito cedo, pode acabar tendo menos opções, pois a companhia aérea pode estar segurando os melhores assentos para venda.

Por outro lado, se você deixar para a última hora, pode correr o risco de os bons assentos já estarem ocupados.

Portanto, a melhor abordagem é realizar o check-in assim que ele estiver disponível, preferencialmente nas primeiras horas.

3. Prefira companhias aéreas que não cobram pela seleção de assentos

Nem todas as companhias aéreas cobram para selecionar um assento, e essa pode ser uma ótima forma de garantir os melhores assentos no avião sem custos extras.

Algumas empresas oferecem a opção de escolher o assento gratuitamente logo na reserva, ou permitem que você escolha melhores lugares sem cobranças adicionais perto do embarque.

Portanto, antes de decidir pagar por um lugar, pesquise as regras da companhia e veja se existe a possibilidade de escolher uma boa poltrona sem custo adicional.

Em muitos casos, você pode conseguir um assento vantajoso de graça, então vale a pena investigar.

4. Viaje acompanhado e reserve um corredor e uma janela

Uma excelente dica para quem viaja com outra pessoa é fazer a reserva de um assento na janela e outro no corredor, deixando o assento do meio vazio.

Esse é, de longe, o assento menos desejado, o que significa que, em muitos casos, ele permanecerá livre durante o voo.

Com isso, você e seu acompanhante terão mais espaço e conforto.

Além disso, se alguém acabar sendo alocado no assento do meio, você sempre pode tentar negociar com a pessoa, já que muitas vezes ela preferirá se mudar para um dos outros assentos.

5. Fique atento à distribuição do peso na aeronave

As companhias aéreas precisam equilibrar o peso do avião para garantir a segurança do voo.

Por isso, em algumas situações, os comissários de bordo pedem que os passageiros troquem de assento antes da decolagem.

Isso pode ser vantajoso para quem deseja garantir os melhores assentos no avião, já que, em alguns casos, você pode ser realocado para assentos mais espaçosos, como os das saídas de emergência.

Esses assentos, por sua vez, costumam oferecer mais espaço para as pernas e mais conforto.

6. Solicite a troca de assento no portão de embarque

Muitas vezes, ao chegar ao portão de embarque, você ainda pode encontrar assentos disponíveis que não foram reservados.

Por isso, conversar com o atendente da companhia aérea e perguntar se há opções mais confortáveis é uma boa estratégia.

Se o voo não estiver muito cheio, a equipe pode permitir que você se realoque sem custos adicionais.

Essa dica é especialmente útil para quem viaja sozinho, já que é mais fácil encontrar um assento disponível para uma pessoa.

