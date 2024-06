Advogados eleitorais divergem sobre inelegibilidade de Fred Rodrigues, lançado pelo PL à Prefeitura de Goiânia

Ex-deputado estadual foi cassado em 2023 pelo TSE, mas documento mostra que ele não possui dívidas com a Justiça

Pedro Hara - 19 de junho de 2024

Deputado Fred Rodrigues. (Foto: João Carlos/Alego)

Lançado oficialmente nesta quarta-feira (19) como pré-candidato do PL à Prefeitura de Goiânia, Fred Rodrigues (PL) ocupava, até 2023, o cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

Fred foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em virtude da não apresentação da prestação de contas relativa às eleições de 2020, quando concorreu a vereador em Goiânia.

Rápidas consultou advogados eleitorais e o entendimento sobre a atual situação do pré-candidato é difuso.

Enquanto alguns afirmaram que a cassação o tornou automaticamente inelegível, outros disseram que a perda de mandato na Alego não o torna inapto para disputar outros cargos.

Advogado do PL em Goiânia, Victor Hugo dos Santos apresentou documento que comprova a quitação eleitoral de Fred Rodrigues, mostrando que ele não possui dívidas com a Justiça Eleitoral.

Por outro lado, o advogado do PT, Edilberto Dias, já afirmou que o partido irá entrar com representação no TSE para impugnar a pré-candidatura.