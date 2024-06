Com presença de Bolsonaro, Márcio Corrêa é lançado oficialmente como pré-candidato do PL à Prefeitura de Anápolis

Milhares de apoiadores se reuniram na Praça Dom Emanuel para acompanhar o evento que chancelou o nome do suplente de deputado federal

Pedro Hara - 19 de junho de 2024

Márcio Corrêa e Bolsonaro. (Foto: Samih Zakzak/Rádio 105.7 FM)

Márcio Corrêa (PL) foi lançado oficialmente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como pré-candidato do PL à Prefeitura de Anápolis.

Milhares de apoiadores se reuniram nesta quarta-feira (19), na Praça Dom Emanuel, no Jundiaí, para acompanhar o evento que chancelou o nome do suplente de deputado federal ao Centro Administrativo.

Como foi praxe durante as agendas de Bolsonaro em Goiás, o ex-presidente esteve com diversas lideranças estaduais e municipais do PL.

Alguns dos que participaram do evento foram o senador Wilder Morais, o ex-deputado federal Major Vitor Hugo, o pré-candidato à Prefeitura de Goiânia, Fred Rodrigues, o presidente municipal do PL, Hélio Araújo e o vereador Jean Carlos.

Aliados de outros partidos, como o deputado estadual Amilton Filho (MDB), os vereadores José Fernandes (MDB), Leandro Ribeiro (MDB) e Andreia Rezende (Avante), também estiveram ao lado de Márcio.

Durante o discurso, Márcio focou na defesa de pautas conservadoras, além de tecer críticas ao governo Lula (PT). Bolsonaro compartilhou da mesma visão em relação ao presidente e elogiou Anápolis, que deu a ele 70,59% votos no último pleito.