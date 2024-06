Equatorial alerta para brincadeira perigosa em Goiânia, Aparecida, Planaltina e Anápolis

Prática afetou cerca de 28 mil clientes em todo estado durante o ano

Samuel Leão - 19 de junho de 2024

Equatorial faz alerta. (Foto: Divulgação)

Vez ou outra, uma brincadeira pode ir longe de mais e afetar pessoas que sequer participavam. Em Goiás, uma antiga tradição acabou causando mais de 200 incidentes, em 2024, e fez com que a Equatorial Goiás emitisse um alerta.

A prática em questão é a de empinar ou soltar pipa, que ganhou força nesta temporada, devido ao término das chuvas e o aumento dos ventos. Segundo o Centro de Operações Integradas da empresa (COI), 213 casos de pipas encostando na rede elétrica e interrompendo o fornecimento foram registrados desde o início do ano.

Esse tipo de incidente afetou 28.204 mil clientes durante o período, demandando ações das equipes de manutenção e ocasionando até acidentes. Entre as cidades mais afetadas, estão: Goiânia, Aparecida, Anápolis, Planaltina e Senador Canedo.

Além do risco do rompimento de cabos, a operadora salienta que as linhas que ficam enroscadas na rede provocam desgaste da fiação, podem gerar curtos-circuitos e até choques elétricos, desgastando a rede ao longo do tempo.

Os danos ao sistema costumam ser agravados pelas chamadas “linha chilena”, ou com cerol, que possuem vidro ou outros componentes na composição, ocasionando problemas nas instalações e rompimento nas capas dos fios.

Outra questão preocupante é o risco para ciclistas, motociclistas e também para transeuntes em geral, que podem acabar tendo cortes e sofrendo riscos para a saúde. Em Anápolis, recentemente, denúncias de cortes causados pelas linhas, em um motociclista, foram formalizadas.

É importante ressaltar que, de acordo com o Código Penal Brasileiro, o uso de cerol é considerado crime. Em correspondência com a determinação, Goiás também possui uma Lei, datada de setembro de 2021, que proíbe não só a utilização como também a fabricação, venda e armazenamento das linhas.

Em caso de acidentes envolvendo esse tipo de produto, a recomendação é que a população acione o Corpo de Bombeiros, pelo número 193, ou também a Equatorial Goiás, pelo 0800 062 0196.